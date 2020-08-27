«Обмен телами» провели в Швеции. Фото: кадр из фильма

https://racurs.ua/n143052-obmen-telami-proveli-v-shvecii-rezultaty-eksperimenta-udivili-video.html

Ракурс

Научный эксперимент провели в Швеции. Там ученые сымитировали обмен телами. В эксперименте принимали участие 66 человек, это были близкие друзья, которых разбили на 33 пары.

Участники ложились на кушетки, над их головами устанавливали камеры: вид, который они снимали, был похож на то, что видит перед собой лежащий человек. Изображение транслировали на очки виртуальной реальности. Таким образом участники видели либо свое тело, либо тело лежащего рядом друга, как свое. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Рядом находились два экспериментатора и в определенные моменты одновременно или с задержкой в три секунды прикасались к одному и тому же участку тела обоих друзей. Таким образом участники видели, как к телу, которое находится в том месте, где должно быть их собственное тело, прикасаются — и ощущали аналогичное прикосновение. Затем экспериментаторы приставляли к телу, которое добровольцы видели в очках, нож. Так исследователи проверяли, работает ли иллюзия — если участники воспринимали видимое тело, как свое, появление ножа пугало их и проводимость кожи возрастала.

Перед экспериментом испытуемые оценивали себя и своих друзей по 120 характеристиками. После имитации обмена они вновь сделали оценку — и выяснилось, что в оценке себя они больше использовали те характеристики, которыми наделяли до «обмена» своего друга.

Результаты работы могут оказаться весьма полезными для терапии расстройств деперсонализации — состояния, когда человек чувствует несогласованность между своим психическим состоянием и собственным телом, а также для таких расстройств, как депрессия.