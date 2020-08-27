Михаил Саакашвили. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n143053-saakashvili-jdut-v-gruzii-s-naruchnikami-zayavila-gruzinskiy-ministr.html

Ракурс

Михаил Саакашвили сразу после возвращения в Грузию будет задержан и отправлен в тюрьму. Такое заявление сделала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани в ответ на видеообращение Саакашвили, в котором бывший президент Грузии заявил о желании возвратиться на родину.

В настоящее время Саакашвили в Грузии объявлен в розыск, а вынесенные против него приговоры уже вступили в силу. Поэтому политику на родине грозит тюрьма, сообщает «Грузия Online».

Мы, конечно, приветствуем, если он найдет силы и прибудет в Грузию. Его, несомненно, на границе ждет процедура задержания и, конечно же, грузинская тюрьма. Он находится в розыске, и приговоры, вынесенные против него несколькими инстанциями, вступили в силу, — заявила Цулукиани.

Грузинский министр юстиции добавила, что с приговорами Саакашвили сможет ознакомиться, когда будет находиться в грузинской тюрьме.

Как известно, Саакашвили в Грузии обвиняют в превышении служебных полномочий, в частности в рейдерском захвате телекомпании «Имеди». Кроме того, бывшего президента Грузии обвиняют в избиении депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями в связи с резонансным делом об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Кроме того, Саакашвили обвиняется в растрате около 9 млн лари бюджетных средств на личные нужды, в том числе и на косметические процедуры.

Как ранее писал «Ракурс», Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Грузию. Надо полагать, что он решил принять участие в парламентских выборах в Грузии.