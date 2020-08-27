Андрей Назаренко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n143054-novogo-glavu-kirovogradskoy-oga-predstavil-zelenskiy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Кировоградскую область представил нового руководителя Кировоградской облгосадминистрации.

Им стал Андрей Назаренко. Об этом сообщает издание «Прожектор».

Назначение Назаренко на должность главы Кировоградской ОГА Кабинет министров согласовал 26 августа.

Представляя нового главу облгосадминистрации, Зеленский также вспомнил и его предшественника Андрея Балоня, которого подозревают в получении взятки в размере почти 2 млн гривен

История с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы, — отметил Зеленский.



Назаренко ранее работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

Напомним, предыдущего голову Кировоградськой ОГА Балоня задержали 25 июня этого года. В тот же день Кабмин согласовал его отставку с должности главы ОГА.