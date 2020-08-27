Слуги хотят разрешить Венедиктовой проверять дела НАБУ и САП. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n143055-slugi-hotyat-razreshit-venediktovoy-proveryat-dela-nabu-i-sap.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется очень вяло, нет громких «посадок», которых так ждали простые украинцы после избрания нового президента. Нардепы из президентской фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 3009а, который фактически лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Этот законопроект разрешает генеральному прокурору требовать для проверок любые дела НАБУ и САП. Другими словами, генпрокурор получает контроль над работой этих антикоррупционных органов, сообщает Центр противодействия коррупции.

В настоящее время законопроект направлен в комитет на рассмотрение.

Как известно, САП является самостоятельным и независимым подразделением Генпрокуратуры, прокуроры которой осуществляют процессуальное руководство по уголовным делам НАБУ. Генпрокурору по закону запрещено вмешиваться в деятельность САП.

Кроме того, из подследственности НАБУ предлагают убрать ряд дел в отношении незаконного обогащения, увеличив его порог в 10 раз.

В ЦПК считают, что принятие этого законопроекта может иметь катастрофические последствия для дел топ-коррупционеров. Во-первых, нововведение позволит оказывать давление на прокуроров САП. Во-вторых, это дает возможность разглашать материалы, о которых фигурантам нельзя знать на определенном этапе проведения следствия.

Также отмечается, что инициатива нардепов нарушает Меморандум с Международным валютным фондом, согласно которому руководство государства взяло на себя обязательство по обеспечению независимости САП.

Как ранее писал «Ракурс», Назар Холодницкий, экс-глава САП, поставил под сомнение соблюдение тайны следствия в ходе передачи дел на ознакомление главе Офиса генпрокурора Ирине Венедиктовой. По его мнению, уголовные производства «изучаются не только генпрокурором».