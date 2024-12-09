НАБУ и САП в Международный день борьбы с коррупцией заявили о разоблачении судей на вымогательстве миллиона долларов

НАБУ и САП в Международный день борьбы с коррупцией заявили о разоблачении судей на вымогательстве в миллиона долларов

https://racurs.ua/n201999-nabu-i-sap-v-mejdunarodnyy-den-borby-s-korrupciey-zayavili-o-razoblachenii-sudey-na-vymogatelstve.html

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Антикорупційні органи повідомили про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей. За даними слідства, вони вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн доларів.

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НАБУ додає, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За даними слідства, за ці гроші вони обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також «запобігти замовному вбивству викривача».

НАБУ і САП повідомляють, що задокументували передачу частини хабаря у сумі 75 тисяч доларів.

Журналісти «Дзеркала тижня» раніше повідомляли про обшуки у голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Видання повідомляло, що у суддів знайшли мільйон доларів. Додамо, що Плотніцький у серпні цього року був звільнений у почесну відставку членами ВРП.

Журналіст Олег Новіков також пише, що у цій справі йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича (на фото) та, ймовірно, ексочільника цього ж суду Михайла Юркевича. За даними слідства, вони вимагали від представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігання замовного вбивства викривача.

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол.

Слідство триває, перевіряються дані про причетність інших суддів. Зокрема, раніше у цій справі проводився обшук у ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.