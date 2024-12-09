Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
НАБУ і САП в Міжнародний день боротьби з корупцією заявили про викриття суддів на вимаганні 1 млн доларів

НАБУ і САП в Міжнародний день боротьби з корупцією заявили про викриття суддів на вимаганні мільйона доларів

9 гру 2024, 16:02
999

Антикорупційні органи повідомили про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей. За даними слідства, вони вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн доларів.


.

НАБУ додає, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За даними слідства, за ці гроші вони обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також «запобігти замовному вбивству викривача».

НАБУ і САП повідомляють, що задокументували передачу частини хабаря у сумі 75 тисяч доларів.

Журналісти «Дзеркала тижня» раніше повідомляли про обшуки у голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича та колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Видання повідомляло, що у суддів знайшли мільйон доларів. Додамо, що Плотніцький у серпні цього року був звільнений у почесну відставку членами ВРП.

Суддя Василь Артимович

Журналіст Олег Новіков також пише, що у цій справі йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича (на фото) та, ймовірно, ексочільника цього ж суду Михайла Юркевича. За даними слідства, вони вимагали від представника приватної компанії 1 млн доларів неправомірної вигоди за ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігання замовного вбивства викривача.

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 75 тис. дол.

Слідство триває, перевіряються дані про причетність інших суддів. Зокрема, раніше у цій справі проводився обшук у ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів