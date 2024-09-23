Зампрокурора Запорожской области поймали на «горячем» - НАБУ о 40 тыс. дол. взятки

https://racurs.ua/n199582-zamprokurora-zaporojskoy-oblasti-poymali-na-goryachem-nabu-o-40-tys-doll-vzyatki.html

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Заступницю прокурора Запорізької області викрили на одержанні хабаря в розмірі 40 тис. дол. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності, повідомили правоохоронці.

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Її викрили під час отримання хабаря.

За даними САП, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Антикорупційні органи не згадують у повідомленні прізвище викритої жінки. Згідно з сайтом прокуратури Запорізької області, у її керівника Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це — Наталя Максименко.