Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зампрокурора Запорожской области поймали на «горячем» - НАБУ о 40 тыс. дол. взятки

Зампрокурора Запорожской области поймали на «горячем» — НАБУ о 40 тыс. долл. взятки

23 сен 2024, 21:08
999

Заступницю прокурора Запорізької області викрили на одержанні хабаря в розмірі 40 тис. дол. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності, повідомили правоохоронці.


.

Її викрили під час отримання хабаря.

За даними САП, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Антикорупційні органи не згадують у повідомленні прізвище викритої жінки. Згідно з сайтом прокуратури Запорізької області, у її керівника Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це — Наталя Максименко.

Наталя Максименко

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров