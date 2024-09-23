Заступницю прокурора Запорізької області зловили на "гарячому" - НАБУ про 40 тис. дол. хабара

https://racurs.ua/ua/n199582-zastupnycu-prokurora-zaporizkoyi-oblasti-zlovyly-na-garyachomu-nabu-pro-40-tys-dol-habara.html

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Заступницю прокурора Запорізької області викрили на одержанні хабаря в розмірі 40 тис. дол. Посадовиця вимагала гроші за зміну підслідності у кримінальному провадженні, скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності, повідомили правоохоронці.

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Її викрили під час отримання хабаря.

За даними САП, наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Антикорупційні органи не згадують у повідомленні прізвище викритої жінки. Згідно з сайтом прокуратури Запорізької області, у її керівника Сергія Спільника є лише одна заступниця-жінка. Це — Наталя Максименко.