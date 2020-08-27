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СБУ заблокировала масштабную финансовую пирамиду, фото: PxHere
Финансовую пирамиду c 600 тыс. вкладчиков заблокировала СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n143056-finansovuu-piramidu-c-600-tys-vkladchikov-zablokirovala-sbu-foto.htmlРакурс
Финансовую пирамиду, организаторов которой подозревают в присвоении 250 млн долл. вкладчиков, заблокировало СБУ.
Вкладчиками этой пирамиды были более 600 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Название пирамиды СБУ не сообщает. Однако в опубликованных спецслужбой фотоснимках фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и сертификаты финансовой пирамиды B2B Jewelry.
Эта пирамида действует путем продажи «обеспеченных» золотом или серебром сертификатов с обещанной высокой доходностью.
По информации следствия, присвоение и легализацию средств организаторы пирамиды осуществляли через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес.
Среди приобретенного ими:
- один из островов Днепровского каскада с имеющимися на нем объектами недвижимости;
- 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый;
- драгоценности.
По информации СБУ, к организации финансовой оборудки причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.
Имущественные активы злоумышленников, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, арестовал суд. Сегодня, 27 августа, в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе состоялись 48 обысков.
Отмечается, что по результатам следственных действий будут приняты решения по уведомлению фигурантам о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Напомним, в 2017 году СБУ разоблачила крупную финансовую пирамиду в Днепропетровской области.
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