СБУ заблокировала масштабную финансовую пирамиду, фото: PxHere

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Финансовую пирамиду, организаторов которой подозревают в присвоении 250 млн долл. вкладчиков, заблокировало СБУ.

Вкладчиками этой пирамиды были более 600 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Название пирамиды СБУ не сообщает. Однако в опубликованных спецслужбой фотоснимках фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и сертификаты финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Эта пирамида действует путем продажи «обеспеченных» золотом или серебром сертификатов с обещанной высокой доходностью.

По информации следствия, присвоение и легализацию средств организаторы пирамиды осуществляли через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, а также инвестирования в подконтрольный бизнес.

Среди приобретенного ими:

один из островов Днепровского каскада с имеющимися на нем объектами недвижимости;

18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый;

драгоценности.

По информации СБУ, к организации финансовой оборудки причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

Имущественные активы злоумышленников, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, арестовал суд. Сегодня, 27 августа, в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе состоялись 48 обысков.

Отмечается, что по результатам следственных действий будут приняты решения по уведомлению фигурантам о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним, в 2017 году СБУ разоблачила крупную финансовую пирамиду в Днепропетровской области.