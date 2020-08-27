Сборная Франции лишилась очень дорогого футболиста из-за коронавируса

Поль Погба. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n143059-sbornaya-francii-lishilas-ochen-dorogogo-futbolista-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус продолжает подкашивать футболистов. Сборная команда Франции перед матчами Лиги Наций лишилась одного из самых дорогих футболистов. Поль Погба, который играет за английский клуб «Манчестер Юнайдет», заразился коронавирусом.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что Погба сдал тест, который оказался позитивным. Футболист был включен в состав сборной Франции, но теперь ему придется две недели провести на самоизоляции, пишет ВВС.

Кроме того, коронавирус был обнаружен еще у одного игрока сборной Франции Танги Ндомбеле. Он также отправился на самоизоляцию.

Следует напомнить, что сборная Франция 5 сентября будет играть против сборной Швеции, а 8 сентября встретится со сборной Хорватии.

Как известно, Погба входит в топ-10 самых дорогих футболистов мира. В 2016 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за него 105 млн евро.

Как ранее писал «Ракурс», вспышка коронавируса зафиксирована в британском футбольном клубе «Челси». Инфицировались сразу четыре игрока команды.