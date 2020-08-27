Обстріляний автобус із людьми на трасі Київ - Харків, є поранені. Фото: Telegram

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Ракурс

Обстріляний автобус із людьми на Харківщині. Інцидент стався на автотрасі Київ — Харків поблизу міста Люботин. За словами представника Нацполіції Харківської області Олени Баранник, є поранені. Кількість постраждалих встановлює поліція.

У Нацполіції заявили, що невідомі на автомобілі заблокували рух автобуса, у якому перебували представники громадської організації «Патріоти — За життя», і змусили його зупинитися.

Після цього з машини вийшло декілька людей і з травматичної зброї обстріляли автобус, після чого зникли з місця злочину.

Правоохоронці розпочали операцію «Сирена» для перехоплення злочинців.

Нардеп Ілля Кива з партії «Опозиційна платформа — За життя» у Telegram повідомив, що в автобусі перебували члени громадського руху «Патріоти — За життя» та їх обстріляли з автоматичної зброї представники полку «Азов» і «Національного корпусу».

За словами нардепа, є загиблі і поранені, а декілька людей викрадено злочинцями.

У поліції інформацію про загиблих і викрадених людей не підтверджують.

Як раніше писав «Ракурс», на дорозі Київ — Харків неподалік міста Пирятин Полтавської області виявлено автомобіль Mercedes S class з простреленими вікнами, всередині якого знайдено труп чоловіка.