Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook

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Ракурс

Подозреваемых в вооруженном нападении на микроавтобус под Харьковом задержала полиция. Правоохранители задержали группу из 14 лиц недалеко от города Красноград Харьковской области.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, на автотрассе Киев — Харьков сегодня произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Во время конфликта одна из сторон применила травматическое оружие, сообщил Геращенко в Facebook.

В результате нападения на автобус двое граждан получили ранения из травматического оружия. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Геращенко уточнил, что информация о гибели кого-либо из участников столкновения не соответствует действительности. Правоохранители оперативно установили автомобили, на которых были нападавшие и провели задержание подозреваемых.

Заместитель министра внутренних дел уточнил, что Конституция Украины запрещает кому-либо, в том числе и политическим партиям, иметь любые силовые формирования, а право на законное применение силы есть лишь у государства.

Геращенко заявил, что Нацполиция будет жестко реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили. Всех виновных привлекут к ответственности.

Кроме того, в «Национальном корпусе» отреагировали на обвинения нардепа из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы и заявили, что их политическая сила, как и полк «Азов», который выполняет боевые задания на фронте, не причастны к нападению на автобус под Харьковом.