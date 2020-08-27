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Ракурс
Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook

Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция (ФОТО)

27 авг 2020, 22:47
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Подозреваемых в вооруженном нападении на микроавтобус под Харьковом задержала полиция. Правоохранители задержали группу из 14 лиц недалеко от города Красноград Харьковской области.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, на автотрассе Киев — Харьков сегодня произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. Во время конфликта одна из сторон применила травматическое оружие, сообщил Геращенко в Facebook.

Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook

В результате нападения на автобус двое граждан получили ранения из травматического оружия. Еще один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook

Геращенко уточнил, что информация о гибели кого-либо из участников столкновения не соответствует действительности. Правоохранители оперативно установили автомобили, на которых были нападавшие и провели задержание подозреваемых.

Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook

Заместитель министра внутренних дел уточнил, что Конституция Украины запрещает кому-либо, в том числе и политическим партиям, иметь любые силовые формирования, а право на законное применение силы есть лишь у государства.

Нападавших на автобус под Харьковом задержала полиция. Фото: Facebook


Геращенко заявил, что Нацполиция будет жестко реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили. Всех виновных привлекут к ответственности.

Кроме того, в «Национальном корпусе» отреагировали на обвинения нардепа из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы и заявили, что их политическая сила, как и полк «Азов», который выполняет боевые задания на фронте, не причастны к нападению на автобус под Харьковом.

Источник: Ракурс


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