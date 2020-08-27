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Ракурс
Нападників на автобус під Харковом затримала поліція. Фото: Facebook

Нападників на автобус під Харковом затримала поліція (ФОТО)

27 сер 2020, 22:47
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Підозрюваних у збройному нападі на мікроавтобус під Харковом затримала поліція. Правоохоронці затримали групу із 14 осіб неподалік міста Красноград Харківської області.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, на автотрасі Київ — Харків сьогодні стався конфлікт між двома групами прихильників різних політичних сил. Під час конфлікту одна зі сторін застосувала травматичну зброю, повідомив Геращенко у Facebook.

Нападників на автобус під Харковом затримала поліція. Фото: FacebookУ результаті нападу на автобус двоє громадян отримали поранення із травматичної зброї. Ще один громадянин отримав черепно-мозкову травму.

Нападників на автобус під Харковом затримала поліція. Фото: FacebookГеращенко уточнив, що інформація про загибель когось із учасників зіткнення не відповідає дійсності. Правоохоронці оперативно встановили автомобілі, на яких були нападники і провели затримання підозрюваних.

Нападників на автобус під Харковом затримала поліція. Фото: FacebookЗаступник міністра внутрішніх справ уточнив, що Конституція України забороняє будь-кому, в тому числі і політичним партіям, мати будь-які силові формування, а право на законне застосування сили є лише у держави.

Нападників на автобус під Харковом затримала поліція. Фото: Facebook


Геращенко заявив, що Нацполіція буде жорстко реагувати на будь-які силові провокації, від якої б політичної сили вони не виходили. Усіх винних притягнуть до відповідальності.

Крім того, у «Національному корпусі» відреагували на звинувачення нардепа з партії «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви і заявили, що їхня політична сила, як і полк «Азов», який виконує бойові завдання на фронті, не причетні до нападу на автобус під Харковом.

Джерело: Ракурс


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