Успение Пресвятой Богородицы. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n143063-28-avgusta-hristiane-prazdnuut-uspenie-presvyatoy-bogorodicy.html

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28 августа праздник отмечают христиане — Успение Пресвятой Богородицы, который считается одним из двенадцати главных церковных праздников. Он отмечается после строгого Успенского поста и в этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

После воскрешения Иисуса Христа его мать оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова и жила в доме его родителей у подножья горы Елеонской.

Матерь Божия всем рассказывала о непорочном зачатия и рождении Христа, его младенчестве и всей земной жизни. Подобно апостолам, она проповедовала христианство.

Тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения христиане чтили гроб Матери Божией, а позже на месте ее захоронения был возведен храм. В храме хранились драгоценные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело.

Успение Пресвятой Богородицы празднуется после Успенского поста, который в народе назывался спожинками или госпожинками, так как праздник Успения знаменовал завершение уборки урожая. Слово спожинки превратилось в госпожинки, потому что в народе Богоматерь еще называли госпоженкой.

В этот день родились: