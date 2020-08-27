Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n143063-28-serpnya-hrystyyany-svyatkuut-uspinnya-presvyatoyi-bogorodyci.html

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28 серпня свято відзначають християни — Успіння Пресвятої Богородиці, яке вважається одним із дванадцяти головних церковних свят. Воно відзначається після суворого Успенського посту і цього дня в усіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

Після воскресіння Ісуса Христа його мати залишалася під опікою апостола Іоанна Богослова і жила у будинку його батьків у підніжжя Оливкової гори.

Матір Божа усім розповідала про непорочне зачаття і народження Христа, його дитинство та земне життя. Подібно апостолам, вона проповідувала християнство.

Тіло Матері Божої було поховано на сімейному кладовищі. Від самого поховання християни шанували труну Матері Божої, а пізніше на місці її поховання було зведено храм. У храмі зберігалися дорогоцінні пелени, якими було повито пречисте тіло.

Успіння Пресвятої Богородиці святкується після Успенського посту, який у народі називався спожинками або госпожинками, так як свято Успіння знаменував завершення збирання врожаю. Слово спожинки перетворилося на госпожинки, тому що в народі Богоматір ще називали госпожинею.

Цього дня народилися: