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Ракурс
Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: Vgorode

28 серпня християни святкують Успіння Пресвятої Богородиці

27 сер 2020, 22:07
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28 серпня свято відзначають християни — Успіння Пресвятої Богородиці, яке вважається одним із дванадцяти головних церковних свят. Воно відзначається після суворого Успенського посту і цього дня в усіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

Після воскресіння Ісуса Христа його мати залишалася під опікою апостола Іоанна Богослова і жила у будинку його батьків у підніжжя Оливкової гори.

Матір Божа усім розповідала про непорочне зачаття і народження Христа, його дитинство та земне життя. Подібно апостолам, вона проповідувала християнство.

Тіло Матері Божої було поховано на сімейному кладовищі. Від самого поховання християни шанували труну Матері Божої, а пізніше на місці її поховання було зведено храм. У храмі зберігалися дорогоцінні пелени, якими було повито пречисте тіло.

Успіння Пресвятої Богородиці святкується після Успенського посту, який у народі називався спожинками або госпожинками, так як свято Успіння знаменував завершення збирання врожаю. Слово спожинки перетворилося на госпожинки, тому що в народі Богоматір ще називали госпожинею.


Цього дня народилися:

  • німецький поет Йоганн Вольфганг Гете (1749 рік);
  • радянський письменник-фантаст Аркадій Стругацький (1925 рік);
  • радянська і російська актриса Наталія Гундарєва (1948 рік).

Джерело: Ракурс


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