28 серпня християни святкують Успіння Пресвятої Богородиціhttps://racurs.ua/ua/n143063-28-serpnya-hrystyyany-svyatkuut-uspinnya-presvyatoyi-bogorodyci.htmlРакурс
28 серпня свято відзначають християни — Успіння Пресвятої Богородиці, яке вважається одним із дванадцяти головних церковних свят. Воно відзначається після суворого Успенського посту і цього дня в усіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.
Після воскресіння Ісуса Христа його мати залишалася під опікою апостола Іоанна Богослова і жила у будинку його батьків у підніжжя Оливкової гори.
Матір Божа усім розповідала про непорочне зачаття і народження Христа, його дитинство та земне життя. Подібно апостолам, вона проповідувала християнство.
Тіло Матері Божої було поховано на сімейному кладовищі. Від самого поховання християни шанували труну Матері Божої, а пізніше на місці її поховання було зведено храм. У храмі зберігалися дорогоцінні пелени, якими було повито пречисте тіло.
Успіння Пресвятої Богородиці святкується після Успенського посту, який у народі називався спожинками або госпожинками, так як свято Успіння знаменував завершення збирання врожаю. Слово спожинки перетворилося на госпожинки, тому що в народі Богоматір ще називали госпожинею.
Цього дня народилися:
- німецький поет Йоганн Вольфганг Гете (1749 рік);
- радянський письменник-фантаст Аркадій Стругацький (1925 рік);
- радянська і російська актриса Наталія Гундарєва (1948 рік).