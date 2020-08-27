Карантинні зони в Україні знову оновлено. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n143062-karantynni-zony-v-ukrayini-znovu-onovleno-spysok.html

Ракурс

Карантин в Україні продовжений ще на два місяці, а Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 27 серпня, на позачерговому засіданні оновила перелік міст і районів «червоної», «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» карантинних зон.

Нове зонування буде діяти з 00.00 31 серпня, повідомив у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У «червоній» зоні:

міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;

міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

до «помаранчевої» зони потрапили:

міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;

міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків та Богодухівський район Харківської області;

Волочівський район Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

Бобровицький район Чернігівської області.

до «жовтої» зони віднесені: