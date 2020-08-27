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Карантинные зоны в Украине снова обновлены. Фото: Ракурс
Карантинные зоны в Украине снова обновлены (СПИСОК)https://racurs.ua/n143062-karantinnye-zony-v-ukraine-snova-obnovleny-spisok.htmlРакурс
Карантин в Украине продлен еще на два месяца, а Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 27 августа, на внеочередном заседании обновила перечень городов и районов «красной», «оранжевой», «желтой» и «зеленой» карантинных зон.
Новое зонирование будет действовать с 00.00 31 августа, сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В «красной» зоне:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
В «оранжевую» зону попали:
- города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
- город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
- город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
- города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
- город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
- Волочисский район Хмельницкой области;
- город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
В «желтую» зону отнесены:
- города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
- город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
- города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
- города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
- города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
- города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
- город Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
- Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
- Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
- города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;
- город Киев.
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