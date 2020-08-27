Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Карантинные зоны в Украине снова обновлены. Фото: Ракурс

Карантинные зоны в Украине снова обновлены (СПИСОК)

27 авг 2020, 21:43
999

Карантин в Украине продлен еще на два месяца, а Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 27 августа, на внеочередном заседании обновила перечень городов и районов «красной», «оранжевой», «желтой» и «зеленой» карантинных зон.

Новое зонирование будет действовать с 00.00 31 августа, сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В «красной» зоне:

  • города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка и Измаил Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
  • города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В «оранжевую» зону попали:


  • города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;
  • город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;
  • города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;
  • город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;
  • города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;
  • Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

В «желтую» зону отнесены:

  • города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкой, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
  • город Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любашевский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинского, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Береговский, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлыкский, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;
  • город Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;
  • город Киев.

Карантинные зоны в Украине снова обновлены. Фото: Telegram

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров