Карантинные зоны в Украине снова обновлены. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине продлен еще на два месяца, а Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 27 августа, на внеочередном заседании обновила перечень городов и районов «красной», «оранжевой», «желтой» и «зеленой» карантинных зон.

Новое зонирование будет действовать с 00.00 31 августа, сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В «красной» зоне:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В «оранжевую» зону попали:

города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

город Коростень, Житомирской и Коростенский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятынский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Тернополь, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

Волочисский район Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В «желтую» зону отнесены: