Напад на автобус під Харковом потрапив на відео. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n143065-napad-na-avtobus-pid-harkovom-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Напад на автобус під Харковом зафіксував відеореєстратор проїжджаючого автомобіля. Автомобілю довелося зупинитися, коли кілька десятків людей почали витягувати з автобуса пасажирів і жорстоко їх бити.

На кадрах видно, як натовп б'є ногами і схожим на палицю предметом людей, які вже лежать на землі.

Нападники вибивали скло в автобусі і навіть намагалися його підпалити.

На відео присутня ненормативна лексика.

Як раніше писав «Ракурс», поліцейські затримали у Харківській області 14 осіб, яких підозрюють у нападі на автобус із людьми.