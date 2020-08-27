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Ракурс
Напад на автобус під Харковом потрапив на відео. Фото: РБК-Україна

Напад на автобус під Харковом потрапив на відео

27 сер 2020, 23:21
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Напад на автобус під Харковом зафіксував відеореєстратор проїжджаючого автомобіля. Автомобілю довелося зупинитися, коли кілька десятків людей почали витягувати з автобуса пасажирів і жорстоко їх бити.

На кадрах видно, як натовп б'є ногами і схожим на палицю предметом людей, які вже лежать на землі.

Нападники вибивали скло в автобусі і навіть намагалися його підпалити.

На відео присутня ненормативна лексика.


Як раніше писав «Ракурс», поліцейські затримали у Харківській області 14 осіб, яких підозрюють у нападі на автобус із людьми.

Джерело: Ракурс


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