Неконституционность назначения Сытника прокомментировали в НАБУ. Фото: novynarnia.com

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Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение КСУ о неконституционности назначения Артема Сытника.

В Антикоррупционном бюро отметили, что считают и в дальнейшем Сытника директором ведомства. В Бюро подчеркнули, что решение КСУ не имеет обратной силы и уволить Сытника своим указом может президент Украины. Об этом 28 августа заявил первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава в комментарии «РБК-Украина».

Тем временем Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника. В пресс-службе суда отметили, что решение Большой палаты КСУ не влияет на законность дел НАБУ и решений Сытника.

Решение Конституционного суда Украины не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления должностных обязанностей лицом, — говорится в документе.

Судья Констиционного суда Игорь Слиденко заявил, что решение КСУ не означает, что Сытник уволен с должности в НАБУ.

Напомним, судьи Конституционного суда Украины пришли к выводу, что президентский указ о назначении Сытника главой Национального антикоррупционного бюро не отвечает Конституции. Артем Сытник был назначен директором НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко № 218/2015 от 16 апреля 2015 года.

В мае КСУ получил представление от 51 нардепа о соответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко, которым директором НАБУ был назначен Артем Сытник.