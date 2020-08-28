КСУ признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ. Фото: znaj.ua

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Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

Судьи КСУ пришли к выводу, что указ о назначении Сытника главой Национального антикоррупционного бюро не соответствует Конституции. Об этом 28 августа сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

Указ о назначении Сытника признан неконституционным, — цитирует агентство собеседника.

Официально суд о таком решении не объявлял. В Антикоррупционном бюро пока не комментировали такое решение КСУ. Как известно, Артем Сытник был назначен директором НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко № 218/2015 от 16 апреля 2015 года.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского, сейчас отсутствует механизм назначения нового директора НАБУ вместо Артема Сытника.

По словам представителя Зеленского, для назначения главы Антикоррупционного бюро необходимы законодательные изменения, так как следующий указ президента о назначении кого-то на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе.

Напомним, в мае Конституционный суд Украины получил представление о соответствии Основному закону указа пятого президента Украины Петра Порошенко, которым директором НАБУ был назначен Артем Сытник. Представление подписала группа из 51 народного депутата во главе с членом «Слуги народа» Александром Дубинским. Авторы представления считают, что назначение Сытника вышло за пределы конституционных полномочий президента.