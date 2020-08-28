КСУ визнав неконституційним призначення Ситника главою НАБУ. Фото: znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n143110-pryznachennya-sytnyka-dyrektorom-nabu-vyznaly-nekonstytuciynym-zmi.html

Ракурс

Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Судді КСУ дійшли висновку, що указ про призначення Ситника главою Національного антикорупційного бюро не відповідає Конституції. Про це 28 серпня повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело.

Указ про призначення Ситника визнаний неконституційним, — цитує агентство співрозмовника.

Офіційно суд про таке рішення не оголошував. В Антикорупційному бюро поки не коментували таке рішення КСУ. Як відомо, Артем Ситник був призначений директором НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

Як повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на представника президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федіра Веніславського, зараз відсутній механізм призначення нового директора НАБУ замість Артема Ситника.

За словами представника Зеленського, для призначення глави Антикорупційного бюро необхідні законодавчі зміни, бо наступний указ президента про призначення когось на посаду директора НАБУ буде теж неконституційним в перспективі.

Нагадаємо, у травні Конституційний суд України отримав подання щодо відповідності Основному закону указу п’ятого президента України Петра Порошенка, яким директором НАБУ було призначено Артема Ситника. Подання підписала група з 51 народного депутата на чолі з членом «Слуги народу» Олександром Дубинським. Підписанти подання вважають, що призначення Ситника вийшло за межі конституційних повноважень президента.