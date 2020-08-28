Групу білорусів видворили з України прикордонники. Фото: resonance.ua

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Громадян Білорусі не пустили в Україну через закриття кордонів для іноземців.

У Державній прикордонній службі України прийняли таке рішення незважаючи на те, що громадянам Білорусі в уряді обіцяли преференції. Групі з восьми білорусів, яка прибула літаком із Мінська до Одеси, видали постанову про заборону на в’їзд до України. Про це 28 серпня повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Одна з білорусок розповіла журналістам, що впродовж ночі членів їхньої групи кілька разів викликали на переговори, все перевіряли. Жінка скаржиться, що харчуватися їм довелося за власні кошти, але проблем з питною водою не було.

Натомість в одеському прикордонному загоні заявили, що заборонили в’їзд іноземцям через рішення Кабміну про закриття кордонів. Представник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що у разі гуманітарних підстав окреме рішення може ухвалити голова Прикордонної служби.

У постанові немає окремої категорії про білоруських громадян, але є список винятків, якими вони можуть скористатися, — зазначив він.



Демченко наголосив, що громадяни Білорусі повинні сказати українським прикордонникам, що їх переслідують на батьківщині через участь в протестах — після цього буде розглядатися питання про їх в’їзд до України.

Нагадаємо, Кабмін 27 серпня на позачерговому засіданні запровадив обмеження на в’їзд іноземних громадян з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня. Таким чином уряд прагне запобігати поширенню на території України другої хвилі СОVID-19. Не виключено, що причиною ухвалення такого рішення став скандал із хасидами, які вже їдуть в Україну і їх масово зупиняють на кордоні.