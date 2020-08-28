Группу белорусов выдворили из Украины пограничники. Фото: resonance.ua

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Граждан Беларуси не пустили в Украину из-за закрытия границ для иностранцев.

В Государственной пограничной службе Украины приняли такое решение несмотря на то, что гражданам Беларуси в правительстве обещали преференции. Группе из восьми белорусов, прибывшей самолетом из Минска в Одессу, выдали постановление о запрете на въезд в Украину. Об этом 28 августа сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Одна из белорусок рассказала журналистам, что в течение ночи членов их группы несколько раз вызывали на переговоры, все проверяли. Женщина жалуется, что питаться им пришлось за собственные средства, но проблем с питьевой водой не было.

В тоже время в Одесском пограничном отряде заявили, что запретили въезд иностранцам из-за решения Кабмина о закрытии границ. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что в случае гуманитарных оснований отдельное решение может принять глава Пограничной службы.

В постановлении нет отдельной категории о белорусских гражданах, но есть список исключений, которыми они могут воспользоваться, — отметил он.



Демченко подчеркнул, что граждане Беларуси должны сказать украинским пограничникам, что их преследуют на родине из-за участия в протестах — после этого будет рассматриваться вопрос об их въезде в Украину.

Напомним, Кабмин 27 августа на внеочередном заседании ввел ограничения на въезд иностранных граждан с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября. Таким образом правительство стремится предотвращать распространение на территории Украины второй волны СОVID-19. Не исключено, что причиной принятия такого решения стал скандал с хасидами, которые уже едут в Украину и их массово останавливают на границе.