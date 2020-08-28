Украина закрыла въезд для иностранцев на день раньше, фото — DW

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Ракурс

Закрытие границ для иностранцев произошло в Украине на сутки раньше запланированного времени. Вечером 27 августа Кабмин собрался на внеочередное заседание и ввел ограничения на въезд иностранных граждан с 00.00 28 августа до 00.00 28 сентября.

Правительство внесло изменения в соответствующее постановление. 26 августа министры решили ввести запрет въезда с 29 августа. Однако границу закрыли на сутки раньше. Такие изменения были приняты Кабмином на внеочередном заседании 27 августа.

Вероятной причиной принятия такого решения считают скандал с хасидами, которые уже едут в Украину и их массово останавливают на границе.

Закрытием границы правительство стремится предотвратить распространение на территории Украины второй волны СОVID-19.

Право въезда в период действия временных ограничений будет у отдельных категорий иностранных граждан. Их будут пропускать в соответствии с отдельными решениями председателя Государственной пограничной службы.

Напомним, что беларусы смогут въехать в Украину, несмотря на действие постановления Кабинета министров о закрытии границ для иностранцев. Украина приостановила все контакты с Беларусью. Они будут восстановлены, когда ситуация будет не вредить репутации Украины.