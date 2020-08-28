Україна закрила в'їзд для іноземців на день раніше, фото — DW

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Закриття кордонів для іноземців відбулося в Україні на добу раніше запланованого часу. Увечері 27 серпня Кабмін зібрався на позачергове засідання і запровадив обмеження на в’їзд іноземних громадян з 00.00 28 серпня до 00.00 28 вересня.

Уряд вніс зміни до відповідної постанови. 26 серпня міністри вирішили запровадити заборону в’їзду з 29 серпня. Проте кордон закрили на добу раніше. Такі зміни уряд ухвалив на позачерговому засіданні 27 серпня.

Ймовірною причиною ухвалення такого рішення вважають скандал із хасидами, які вже їдуть в Україну і їх масово зупиняють на кордоні. Закриттям кордону уряд прагне запобігати поширенню на території України другої хвилі СОVID-19.

Право в’їжджати у період дії тимчасових обмежень матимуть окремі категорії іноземних громадян. Їх пропускатимуть відповідно до окремих рішень голова Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, що білоруси зможуть в’їхати в Україну попри дію постанови Кабінету міністрів про закриття кордонів для іноземців. Україна призупинила всі контакти з Білоруссю. Вони будуть відновлені, коли ситуація не шкодитиме репутації України.