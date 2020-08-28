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Ракурс
Під час протестів у Білорусі, фото: «24 канал»

Умови відновлення контактів із Білоруссю назвали у МЗС

28 сер 2020, 08:33
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Україна «поставила на паузу» усі контакти з Білоруссю, де зараз відбуваються масові акції протесту, котрі супроводжуються застосуванням насильства силовиками до мітингувальників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в ефірі телеканалу «1+1».

Ми стежимо за розвитком ситуації. І лише коли ми переконаємося в тому, що ці контакти не нестимуть ні репутаційних, ні політичних, ні моральних втрат для України, ці контакти будуть відновлені, — запевнив Кулеба.

Він також заявив, що особисто ініціював тристоронню заяву міністрів закордонних справ країн «Люблінського трикутника» (Польщі, Литви та України) щодо засудження насильства у Білорусі відразу після того, як білоруська влада почала застосовувати силу до мітингувальників.

Також, за словами міністра, Україна приєдналася до заяви Євросоюзу про невідповідність нещодавніх виборів у Білорусі міжнародним стандартам, оприлюдненої 11 серпня, відразу, як це стало можливо. Інформація про приєднання України до цієї декларації з’явилася у ЗМІ лише 27 серпня.

Крім того, ми зробили те, що поки що не зробила жодна країна: ми викликали свого посла на консультації з огляду, зокрема, на ті події, які розгортаються у Білорусі, — додав Кулеба.


Президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту у цій країні. Мітингувальники вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Україна нещодавно вперше в історії відкликала з Мінська свого посла для консультацій.


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