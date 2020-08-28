Ліків для котів можуть допомогти здолати коронавірус

https://racurs.ua/ua/n143067-koronavirus-sprobuut-likuvaty-za-dopomogou-preparatu-dlya-kotiv.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, у людей спробують лікувати за допомогою препарату GC373 та його аналогу GC376, які використовується для лікування перитоніту в котів, котрий викликає коронавірус FcoV.

Розпочати відповідні клінічні дослідження готуються дослідники з Університету Альберти (Канада), повідомляє видання Folio.

Зазвичай для того, щоб препарат потрапив на клінічні випробування, він повинен бути перевіреним у лабораторії, а потім протестованим на тваринах, — зазначають дослідники. — Оскільки цей препарат вже застосовувався для лікування кішок від коронавірусів і показав ефективність майже без токсичності, він уже пройшов ці етапи, і це дозволяє нам рухатися вперед.

Цей препарат є інгібітором протеази, який перешкоджає здатності вірусу створювати свої копії в зараженій клітині, зупиняючи в такий спосіб інфекцію.

Протеази є ключовими компонентами для багатьох функцій організму і є загальними мішенями для ліків у багатьох випадках — від високого кров’яного тиску до раку та ВІЛ.

Наші дослідження показали, що препарат ефективний для пригнічення вірусної реплікації в клітинах, заражених SARS-CoV-2, — зазначають дослідники за результатами двомісячних лабораторних експериментів над людськими клітинами.



Учені також планують дещо покращити ефективність цього препарату у людей, проте зазначають, що він вже демонструє достатню противірусну дію проти SARS-CoV-2.

Нагадаємо, американські вчені проведи експеримент, який показав, що коти можуть заражати один одного коронавірусом SARS-CoV-2.