Лекарства для кошек могут помочь преодолеть коронавирус

https://racurs.ua/n143067-koronavirus-popytautsya-lechit-s-pomoschu-preparata-dlya-koshek.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, у людей попытаются лечить с помощью препарата GC373 и его аналога GC376, используемых для лечения перитонита у котов, вызываемого коронавирусом FcoV.

Начать соответствующие клинические исследования готовятся исследователи из Университета Альберты (Канада), сообщает издание Folio.

Обычно для того, чтобы препарат попал на клинические испытания, он должен быть проверенным в лаборатории, а затем протестированным на животных, — отмечают исследователи. — Поскольку этот препарат уже применялся для лечения кошек от коронавирусов и показал эффективность почти без токсичности, он уже прошел эти этапы, и это позволяет нам двигаться вперед.

Этот препарат является ингибитором протеазы, который препятствует способности вируса создавать свои новые копии в зараженной клетке, останавливая таким образом инфекцию.

Протеазы являются ключевыми компонентами для многих функций организма и являются общими мишенями для лекарств во многих случаях — от высокого кровяного давления до рака и ВИЧ.

Наши исследования показали, что препарат эффективен для подавления вирусной репликации в клетках, зараженных SARS-CoV-2, — отмечают исследователи по результатам двухмесячных лабораторных экспериментов над человеческими клетками.



Ученые также планируют несколько улучшить эффективность этого препарата у людей, однако отмечают, что он уже демонстрирует достаточное противовирусное действие против SARS-CoV-2.

Напомним, американские ученые проведи эксперимент, который показал, что кошки могут заражать друг друга коронавирусом SARS-CoV-2.