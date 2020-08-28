Во время протестов в Беларуси, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n143068-usloviya-vosstanovleniya-kontaktov-s-belarusu-nazvali-v-mide-video.html

Ракурс

Украина «поставила на паузу» все контакты с Беларусью, где проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся применением насилия силовиками к митингующим.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в эфире телеканала «1+1».

Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, политических или моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены, — заверил Кулеба.

Он также заявил, что лично инициировал трехстороннее заявление министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника» (Польши, Литвы и Украины) относительно осуждения насилия в Беларуси сразу после того, как белорусские власти начали применять силу к митингующим.

Также, по словам министра, Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о несоответствии недавних выборов в Беларуси международным стандартам, обнародованному 11 августа, сразу, как это стало возможно. Информация о присоединении Украины к этой декларации появилась в СМИ только 27 августа.

Кроме того, мы сделали то, что пока не сделала ни одна страна: мы вызвали своего посла на консультации учитывая, в частности, те события, которые разворачиваются в Беларуси, — добавил Кулеба.



Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в этой стране. Митингующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, Украина недавно впервые в истории отозвала из Минска своего посла для консультаций.