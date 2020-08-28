Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n143069-tramp-oficiyno-pogodyvsya-balotuvatysya-u-prezydenty-vid-respublikanskoyi-partiyi-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, чинний президент США, офіційно погодився стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах.

Відповідну заяву Трамп зробив на партійному з’їзді, повідомляє CNN.

Мої співвітчизники, сьогодні ввечері з серцем, сповненим вдячності та безмежного оптимізму, я приймаю цю кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, — заявив Трамп під час виступу на з’їзді.

На минулих виборах у 2016 році він також представляв Республіканську партію.

Трамп також згадав свого основного конкурента на цьогорічних президентських виборах — представника Демократичної партії Джо Байдена.

На думку Трампа, Байден у разі своєї перемоги на виборах стане «руйнівником американської величі».

Джо Байден не є рятівником американської душі, він руйнує американські робочі місця, і якщо йому нададуть шанс, він стане руйнівником американської величі, — запевнив Трамп.

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада цього року. Вони стануть 59-ми виборами президента США.

«My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States."



Donald Trump has formally accepted the Republican Party’s renomination for president. #RNC2020https://t.co/nqDnE9yVtJpic.twitter.com/PGt3qrKseI — CNN (@CNN) August 28, 2020

Нагадаємо, Байден офіційно погодився балотуватися у президенти від Республіканської партії 21 серпня. Він тоді заявив, що ці вибори полягають не лише у здобутті голосів виборців, а й у «завоюванні серця та душі Америки».