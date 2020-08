Дональд Трамп, чинний президент США, офіційно погодився стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах.

Відповідну заяву Трамп зробив на партійному з’їзді, повідомляє CNN.

На минулих виборах у 2016 році він також представляв Республіканську партію.

Трамп також згадав свого основного конкурента на цьогорічних президентських виборах — представника Демократичної партії Джо Байдена.

На думку Трампа, Байден у разі своєї перемоги на виборах стане «руйнівником американської величі».

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада цього року. Вони стануть 59-ми виборами президента США.

«My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States."



Donald Trump has formally accepted the Republican Party’s renomination for president. #RNC2020https://t.co/nqDnE9yVtJpic.twitter.com/PGt3qrKseI