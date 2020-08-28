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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти від Республіканської партії (ВІДЕО)

28 сер 2020, 09:16
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Дональд Трамп, чинний президент США, офіційно погодився стати кандидатом у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах.

Відповідну заяву Трамп зробив на партійному з’їзді, повідомляє CNN.

Мої співвітчизники, сьогодні ввечері з серцем, сповненим вдячності та безмежного оптимізму, я приймаю цю кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів, — заявив Трамп під час виступу на з’їзді.

На минулих виборах у 2016 році він також представляв Республіканську партію.

Трамп також згадав свого основного конкурента на цьогорічних президентських виборах — представника Демократичної партії Джо Байдена.

На думку Трампа, Байден у разі своєї перемоги на виборах стане «руйнівником американської величі».

Джо Байден не є рятівником американської душі, він руйнує американські робочі місця, і якщо йому нададуть шанс, він стане руйнівником американської величі, — запевнив Трамп.

Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада цього року. Вони стануть 59-ми виборами президента США.


Нагадаємо, Байден офіційно погодився балотуватися у президенти від Республіканської партії 21 серпня. Він тоді заявив, що ці вибори полягають не лише у здобутті голосів виборців, а й у «завоюванні серця та душі Америки».


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