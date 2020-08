Дональд Трамп, действующий президент США, официально согласился стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на нынешних выборах.

Соответствующее заявление Трамп сделал на партийном съезде, сообщает CNN.

На прошлых выборах в 2016 году он также представлял Республиканскую партию.

Трамп также вспомнил своего основного конкурента на нынешних президентских выборах — представителя Демократической партии Джо Байдена.

По мнению Трампа, Байден в случае своей победы на выборах станет «разрушителем американского величия».

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Они станут 59-ми выборами президента США.

«My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States."



