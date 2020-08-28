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Ракурс
Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

Трамп официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии (ВИДЕО)

28 авг 2020, 09:16
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Дональд Трамп, действующий президент США, официально согласился стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на нынешних выборах.

Соответствующее заявление Трамп сделал на партийном съезде, сообщает CNN.

Мои соотечественники, сегодня вечером, с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я принимаю эту кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, — заявил Трамп во время выступления на съезде.

На прошлых выборах в 2016 году он также представлял Республиканскую партию.

Трамп также вспомнил своего основного конкурента на нынешних президентских выборах — представителя Демократической партии Джо Байдена.

По мнению Трампа, Байден в случае своей победы на выборах станет «разрушителем американского величия».

Джо Байден не является спасителем американской души, он разрушает американские рабочие места, и если ему предоставят шанс, он станет разрушителем американского величия, — заверил Трамп.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Они станут 59-ми выборами президента США.


Напомним, Байден официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии 21 августа. Он тогда заявил, что эти выборы заключаются не только в получении голосов избирателей, но и в «завоевании сердца и души Америки».


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