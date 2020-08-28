Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n143069-tramp-oficialno-soglasilsya-ballotirovatsya-v-prezidenty-ot-respublikanskoy-partii-video.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, официально согласился стать кандидатом в президенты от Республиканской партии на нынешних выборах.

Соответствующее заявление Трамп сделал на партийном съезде, сообщает CNN.

Мои соотечественники, сегодня вечером, с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я принимаю эту кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов, — заявил Трамп во время выступления на съезде.

На прошлых выборах в 2016 году он также представлял Республиканскую партию.

Трамп также вспомнил своего основного конкурента на нынешних президентских выборах — представителя Демократической партии Джо Байдена.

По мнению Трампа, Байден в случае своей победы на выборах станет «разрушителем американского величия».

Джо Байден не является спасителем американской души, он разрушает американские рабочие места, и если ему предоставят шанс, он станет разрушителем американского величия, — заверил Трамп.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года. Они станут 59-ми выборами президента США.

«My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States."



Donald Trump has formally accepted the Republican Party’s renomination for president. #RNC2020https://t.co/nqDnE9yVtJpic.twitter.com/PGt3qrKseI — CNN (@CNN) August 28, 2020

Напомним, Байден официально согласился баллотироваться в президенты от Республиканской партии 21 августа. Он тогда заявил, что эти выборы заключаются не только в получении голосов избирателей, но и в «завоевании сердца и души Америки».