Зрелищные полеты истребителей ВСУ показали на видео

Зрелищные полеты истребителей ВСУ состоялись на Ровенщине. Фото: wikimedia.org

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Ракурс

Военные учения Воздушных сил ВСУ состоялись в Ровенской области.

Боевые самолеты выполняли задачи по посадке и взлету на отрезке автомагистрали Киев-Чоп. В учениях были задействованы 12 самолетов 39 бригады тактической авиации. Среди истребителей были четыре Су-27. Движение транспорта было ограничено на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Вооруженных сил».

Отмечается, что пилоты работали над упражнением «посадка конвейером» — посадка истребителя с последующим взлетом. Такой маневр обычно выполняется в учебных целях с целью экономии времени и увеличения интенсивности тренировок.

Летчик сажает воздушную машину, как при обычной посадке, а после того, как шасси касаются взлетно-посадочной полосы, начинается выполнение действий как при взлете. Также боевые самолеты проводили разведку погодных условий и осуществляли пролет над трассой.

Напомним, вавгусте на Полтавщине летчики-истребители ВСУ в рамках военных учений отрабатывали вывод эскадрильи из-под удара. Во время активной фазы учений была создана обстановка, максимально приближенная к боевой.