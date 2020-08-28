Видовищні польоти винищувачів ЗСУ показали на відео

Видовищні польоти винищувачів ЗСУ відбулися на Рівненщині. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n143108-vydovyschni-poloty-vynyschuvachiv-zsu-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Військові навчання Повітряних сил ЗСУ відбулися в Рівненській області.

Бойові літаки виконували завдання з посадки та злету на відрізку автомагістралі Київ-Чоп. У навчаннях були задіяні 12 літаків 39 бригади тактичної авіації. Серед винищувачів були чотири Су-27. Рух транспорту було обмежено на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району. Про це повідомив Telegram-канал «Новини Збройних сил».

Зазначається, що пілоти працювали над вправою «посадка конвеєром» — посадка винищувача з подальшим злетом. Такий маневр зазвичай виконується в навчальних цілях з метою економії часу та збільшення інтенсивності тренувань.

Льотчик садить повітряну машину, як при звичайній посадці, а після того, як шасі торкаються злітно-посадкової смуги, починається виконання дій як при злеті. Також бойові літаки проводили розвідку погодних умов і здійснювали проліт над трасою.

Нагадаємо, у серпні на Полтавщині льотчики-винищувачі ЗСУ в рамках військових навчань відпрацьовували вивід ескадрильї з-під удару. Під час активної фази навчань була створена обстановка, максимально наближена до бойової.