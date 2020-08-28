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Ракурс
МАУ. Фото: Бизнес.Цензор

МАУ массово отменяет рейсы — что случилось

28 авг 2020, 17:00
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Международные авиалинии Украины (МАУ) объявили об отмене рейсов по девяти маршрутам и сократили количество рейсов по семи направлениям во второй половине сентября.

Причинами отмены рейсов стал запрет на въезд иностранцев в страну. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что иностранные граждане составляют около 60% от всех пассажиров авиакомпании, поэтому оставлять такое количество рейсов становится нерентабельно.

Запрет на въезд иностранцев коснулся также и внутренних рейсов, поскольку они использовались иностранцами для пересадки на международные рейсы.

Так, начиная с 14 сентября компания отменила рейсы в:

  • Запорожье;
  • Мадрид;
  • Барселону;
  • Афины;
  • Женеву;
  • Дели;
  • Берлин;
  • Кишинев;
  • Херсон.

Также МАУ сократит полеты в:

  • Одессу;
  • Париж;
  • Дюссельдорф;
  • Брюссель;
  • Дубай;
  • Стамбул;
  • Тель-Авив.

Авиакомпания сообщает, что допускает дополнительные изменения графика полетов на первую половину сентября в связи с необходимостью работы в новых условиях.

В компании уточнили, что пассажиры могут вернуть средства в полном объеме, получить ваучер с бонусом 25% для бронирования новых перелетов или бесплатно перенести дату вылета.


Напомним, ранее мы сообщали, что Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса. Закрытие границ произошло на сутки раньше запланированного времени. Вечером 27 августа Кабмин собрался на внеочередное заседание и ввел ограничение на въезд иностранных граждан с 28 августа по 28 сентября.

Сообщается, что Украина решила закрыть свои границы для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше, чтобы уберечь украинцев от COVID-19. А также, чтобы не допустить нарушений законодательства на границе.

Источник: Ракурс


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