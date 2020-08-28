МАУ массово отменяет рейсы — что случилосьhttps://racurs.ua/n143102-mau-massovo-otmenyaet-reysy-chto-sluchilos.htmlРакурс
Международные авиалинии Украины (МАУ) объявили об отмене рейсов по девяти маршрутам и сократили количество рейсов по семи направлениям во второй половине сентября.
Причинами отмены рейсов стал запрет на въезд иностранцев в страну. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что иностранные граждане составляют около 60% от всех пассажиров авиакомпании, поэтому оставлять такое количество рейсов становится нерентабельно.
Запрет на въезд иностранцев коснулся также и внутренних рейсов, поскольку они использовались иностранцами для пересадки на международные рейсы.
Так, начиная с 14 сентября компания отменила рейсы в:
- Запорожье;
- Мадрид;
- Барселону;
- Афины;
- Женеву;
- Дели;
- Берлин;
- Кишинев;
- Херсон.
Также МАУ сократит полеты в:
- Одессу;
- Париж;
- Дюссельдорф;
- Брюссель;
- Дубай;
- Стамбул;
- Тель-Авив.
Авиакомпания сообщает, что допускает дополнительные изменения графика полетов на первую половину сентября в связи с необходимостью работы в новых условиях.
В компании уточнили, что пассажиры могут вернуть средства в полном объеме, получить ваучер с бонусом 25% для бронирования новых перелетов или бесплатно перенести дату вылета.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса. Закрытие границ произошло на сутки раньше запланированного времени. Вечером 27 августа Кабмин собрался на внеочередное заседание и ввел ограничение на въезд иностранных граждан с 28 августа по 28 сентября.
Сообщается, что Украина решила закрыть свои границы для некоторых категорий иностранных граждан на день раньше, чтобы уберечь украинцев от COVID-19. А также, чтобы не допустить нарушений законодательства на границе.