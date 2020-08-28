МАУ. Фото: Бизнес.Цензор

https://racurs.ua/ua/n143102-mau-masovo-skasovuie-reysy-scho-stalosya.html

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Міжнародні авіалінії України (МАУ) оголосили про скасування рейсів за дев’ятьма маршрутами та скоротили кількість рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня.

Причинами скасування рейсів стала заборона на в’їзд іноземців в країну. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Повідомляється, що іноземні громадяни становлять близько 60% від усіх пасажирів авіакомпанії, тому залишати таку кількість рейсів стає нерентабельно.

Заборона на в’їзд іноземців торкнулася також і внутрішніх рейсів, оскільки вони використовувалися іноземцями для пересадки на міжнародні рейси.

Так, починаючи з 14 вересня компанія скасувала рейси у:

Запоріжжя;

Мадрид;

Барселону;

Афіни;

Женеву;

Делі;

Берлін;

Кишинів;

Херсон.

Також МАУ скоротить польоти до:

Одеси;

Парижа;

Дюссельдорфа;

Брюсселя;

Дубая;

Стамбула;

Тель-Авіва.

Авіакомпанія повідомляє, що допускає додаткові зміни графіка польотів на першу половину вересня у зв’язку з необхідністю роботи в нових умовах.



У МАУ уточнили, що пасажири можуть повернути кошти в повному обсязі, отримати ваучер з бонусом 25% для бронювання нових перельотів або безкоштовно перенести дату вильоту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна закриває кордони для іноземців через коронавірус. Закриття кордонів відбулося на добу раніше запланованого часу. Увечері 27 серпня Кабмін зібрався на позачергове засідання і запровадив обмеження на в’їзд іноземних громадян з 28 серпня до 28 вересня.

Повідомляється, що Україна вирішила закрити свої кордони для деяких категорій іноземних громадян на день раніше, щоб вберегти українців від COVID-19. А також, щоб не допустити порушення законодавства на кордоні.