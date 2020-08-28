По 12 років тюрми для Мангера та Левіна проситиме прокуратура. Фото: zmina.info

https://racurs.ua/ua/n143101-vbyvstvo-gandzuk-po-12-rokiv-turmy-dlya-mangera-ta-levina-prosytyme-prokuratura.html

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Вбивство Катерини Гандзюк продовжують розслідувати правоохоронці. Підозрювані у вбивстві активістки Владислав Мангер і Олексій Левін можуть отримати по 12 років тюрми.

Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться в обвинувальному акті, який 28 серпня зачитав представник державного обвинувачення у справі Андрій Синюк у Дніпровському райсуді Києві, повідомляє «Укрінформ».

Як відомо, Мангеру та Левіну інкримінують порушення, передбачені ч. 3 ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ані Мангер, ані Левін не визнають своєї провини у вбивстві активістки.

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року у Херсоні. Опіки, які дістала активістка внаслідок нападу, покрили майже 40% шкіри потерпілої. Вона померла у київській клініці через три місяці. Справа про вбивство Гандзюк стала однією з найгучніших справ у країні через неодноразовий саботаж та спроби передчасного завершення слідства.

Нагадаємо, 19 серпня підозрюваним у вбивстві Гандзюк Владиславу Мангеру і Олексію Левіну обрали запобіжний захід у виді арешту строком на два місяці без права внесення застави.