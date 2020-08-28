Вікинг. Фото: GoodFon

https://racurs.ua/ua/n143100-unikalnu-mogylu-vikinga-znayshly-v-norvegiyi-foto.html

Ракурс

Незвичайну могилу вікінга виявили археологи під час розкопок у Віньере, в центральній Норвегії. Могила вікінга датується X століттям.

У ній знайшли повний набір озброєння. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що могила має незвичайну особливість — меч в ній був розташований зліва від тіла. Це може говорити про те, що вікінг був шульгою.



Він був похований в кільцевій канаві навколо одного з курганів, що є почесним місцем для поховання. Вважається, що такі поховання робили поряд з загиблими предками.

Археологи розповіли, що згідно зі скандинавськими звичаями, меч клали з правого боку тіла, що є досить загадковим явищем.

Чому мечі майже завжди кладуть з правого боку, трохи загадково. Одна з теорій полягає в тому, що підземні світи, в які ви потрапляєте після смерті, є дзеркальним відображенням верхнього світу", — розповів вчений Раймонд Соваж.

Ще одна могила, яку виявили археологи, стала несподіванкою для дослідників. Покійний був кремований, але характер похоронного інвентарю вказує на те, що це була жінка. У могилі знайшли намисто, ножиці та прикраси.

Зазначається, що кістковий попіл жінки склав майже два кілограми, що в середньому складає вагу кремованого тіла людини. Таке збереження останків здивувало вчених.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Японії виявили незвичайні круглі могили, в яких були поховані 350 осіб. Знахідка вже отримала назву «гробниця Умеда», тому що була знайдена в районі Умеда міста Осака. За оцінками археологів, це сьоме за розміром історичне поховання міста.