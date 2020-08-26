Загадкові круглі могили знайдено в Японії. Фото: Osaka City

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Ракурс

Круглі могили, у яких були поховані 350 осіб, знайшли в японському місті Осака. Знахідка вже отримала назву «гробниця Умеда», тому що була знайдена в районі Умеда міста Осака.

За оцінками археологів, це сьоме за розміром історичне поховання міста, повідомляє видання Osaka City.

Поховання датується пізнім періодом Едо (1603−1868 роки) та раннім Мейдзі (1868−1912 роки). Слід зазначити, що знахідка не носить випадкового характеру. Рада з освіти і культурної спадщини Осаки у цьому районі проводить розкопки вже майже три десятиліття.

Археологи припускають, що останки належать звичайним людям, які жили у замковому місті. Дивують пози, у яких поховані люди. Глибина поховань близько одного метра і люди в них ледь поміщаються, а їхні тіла під час поховання були сильно зігнуті.

Було виявлено кілька вертикальних ям, у яких поховано кілька людей. Вчені вважають, що в таких ямах знаходяться люди, які померли від однакової хвороби.

Окрім 1,5 тис. людських кісток, археологи також виявили кістки тварин. Знайдено кістки чотирьох свиней та двох коней. А всередині одного з людських скелетів навіть була знайдена кістка кішки. Під час розкопок також були виявлені залишки різних керамічних виробів, черепицю, монети, намистини, гребінь, чаша для саке та глиняні ляльки.

Як раніше писав «Ракурс», у Норвегії пара під час ремонту знайшла під підлогою свого будинку тисячолітню могилу вікінга. Спочатку під шаром піску була виявлена ​​скляна намистина, а потім пара відкопала велику залізну сокиру і ще декілька предметів.