Загадочные круглые могилы найдены в Японии. Фото: Osaka City

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Ракурс

Круглые могилы, в которых были захоронены 350 человек, нашли в японском городе Осака. Находка уже получила название «гробница Умеда», потому что была найдена в районе Умеда города Осака.

По оценкам археологов, это седьмое по размеру историческое захоронение города, сообщает издание Osaka City.

Захоронение датируется поздним периодом Эдо (1603—1868 годы) и ранним Мэйдзи (1868—1912 годы). Следует отметить, что находка не носит случайный характер. Совет по образованию и культурному наследию Осаки в этом районе проводит раскопки уже почти три десятилетия.

Археологи предполагают, что останки принадлежат обычным людям, которые жили в замковом городе. Удивляют позы, в которых захоронены люди. Глубина захоронений около одного метра и люди в них едва помещаются, а их тела во время погребения были сильно изогнуты.

Было обнаружено несколько вертикальных ям, в которых захоронено несколько человек. Ученые считают, что в таких ямах находятся люди, погибшие от одинаковой болезни.

Помимо 1,5 тыс. человеческих костей археологи также обнаружили кости животных. Найдены кости четырех свиней и двух лошадей. А внутри одного из человеческих скелетов даже была найдена кость кошки. Во время раскопок также были обнаружены остатки различных керамических изделий, черепица, монеты, бусины, гребень, чаша для саке и глиняные куклы.

Как ранее писал «Ракурс», в Норвегии пара во время ремонта нашла под полом своего дома тысячелетнюю могилу викинга. Сначала под слоем песка была обнаружена стеклянная бусина, а затем пара откопала большой железный топор и еще несколько предметов.