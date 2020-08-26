Протест в Днепре. Фото: Днепроград

https://racurs.ua/n143000-ohrana-zelenskogo-napala-na-aktivistov-v-dnepre-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, продолжает посещать с рабочими визитами украинские города. Сегодня, 26 августа, во время визита президента в Днепр произошли столкновения между активистами и охраной президента.

Активисты хотели вручить петицию Зеленскому, но он избегал встречи с ними. Об этом сообщает «Днепроград».



Сообщается, что глава государства специально изменил маршрут визита, потому что его ожидали протестующие. Столкновения произошли у здания 33-й гимназии города Днепра.





Демонстрация, которую устроили активисты, была мирной, однако правоохранители и президентская охрана начали препятствовать акции. В частности, трое молодых людей набросились на представительницу ОО «Инфопростир» Надежду Святун, которая пыталась передать петицию представителям власти.







Полиция начала отталкивать и скручивать активистов, среди которых были женщины. Сообщается, что провокациями против активистов руководил Владимир Богонис — заместитель начальника управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Одна из активисток, принимавшая участие в акции, получила перелом ребра. Другие два активиста получили травмы легкой тяжести.







В свою очередь Зеленский не уделил внимания митингующим и покинул гимназию на бронированном автобусе, где ожидал, пока все охранники займут места и кортеж отправится дальше.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский посетил Херсонщину в рамках рабочего визита и во время путешествия решил примерить на себя роль почтальона. До этого он уже принял участие в опасном шоу с огурцом на Хортице.