Протест у Дніпрі. Фото: Дніпроград

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Володимир Зеленський, президент України, продовжує відвідувати з робочими візитами українські міста. Сьогодні, 26 серпня, під час візиту президента у Дніпро відбулись сутички між активістами та охороною президента.



Активісти хотіли вручити петицію Зеленському, але він уникав зустрічі з ними. Про це повідомляє «Дніпроград».

Повідомляється, що глава держави спеціально змінив маршрут візиту, тому що його очікували протестувальники. Сутички відбулися під будівлею 33-ї гімназії міста Дніпра.





Демонстрація, яку влаштували активісти, була мирною, проте правоохоронці та президентська охорона почали перешкоджати акції.





Поліція почала відштовхувати та скручувати активістів, серед яких були жінки. Повідомляється, що провокаціями проти активістів керував Володимир Богоніс — заступник начальника управління Нацполіції в Дніпропетровській області.



Одна з активісток, що брала участь в акції, отримала перелом ребра. Інші два активісти дістали травми легкої тяжкості.

Зі свого боку Зеленський не приділив уваги мітингувальникам та покинув гімназію на броньованому автобусі, де очікував, поки всі охоронці займуть місця і кортеж вирушить далі.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський відвідав Херсонщину в рамках робочого візиту та під час подорожі вирішив приміряти на себе роль листоноші. До цього він вже взяв участь у небезпечному шоу з огірком на Хортиці.