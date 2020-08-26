Зеленський «сходив у народ» у Дніпрі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142999-zelenskyy-shodyv-u-narod-u-dnipri-video-z-makdonaldsa.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський у Дніпрі «пішов у народ». Глава держави не зрадив своїй традиції побути у центрі народної уваги під час візиту в регіон. Цього разу він вирішив пообідати у «Макдональдсі».

На відео із ресторану в Дніпрі разом із президентом замовляли їжу очільник його офісу Андрій Єрмак та його заступник Андрій Трофімов. Замовляли нагетси, соуси, гамбургери та інші дрібниці.

Їжу топ-чиновники не замовляли з собою, а обідали у фаст-фуді.

Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.

У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.