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Ракурс
Зеленський «сходив у народ» у Дніпрі, скріншот відео

Зеленський «сходив у народ» у Дніпрі — фото і відео з «Макдональдса»

26 сер 2020, 16:30
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Президент Володимир Зеленський у Дніпрі «пішов у народ». Глава держави не зрадив своїй традиції побути у центрі народної уваги під час візиту в регіон. Цього разу він вирішив пообідати у «Макдональдсі».

На відео із ресторану в Дніпрі разом із президентом замовляли їжу очільник його офісу Андрій Єрмак та його заступник Андрій Трофімов. Замовляли нагетси, соуси, гамбургери та інші дрібниці.

Їжу топ-чиновники не замовляли з собою, а обідали у фаст-фуді.

Зеленський «сходив у народ» у Дніпрі, скріншот відео

Минулого тижня в Зеленського було турне по півдню України — президент провів робочу поїздку у Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.


У школі-інтернат в Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк. Артисти кінного театру на Хортиці розрубали огірок на долоні глави держави.

Зеленський «сходив у народ» у Дніпрі, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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