Турне по півдню України Зеленський завершив баскетболом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n142801-turne-po-pivdnu-ukrayiny-zelenskyy-zavershyv-basketbolom-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, завершив робочу поїздку півднем країни. Три дні поспіль він перебував у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Зокрема, сьогодні глава держави відвідав санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Наприкінці візиту Зеленському показали спортзал і дали м’яч для гри у баскетбол. Президент не стримався і закинув його у кошика. Присутні привітали успіх Зеленського аплодисментами.

Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади! — прокоментував відео Зеленський.

Нагадаємо, що під час подорожі він вирішив приміряти на себе роль листоноші, а в Запоріжжі президент Володимир Зеленський перевірив хоробрість, погодившись на небезпечний трюк з огірком від артистів кінного театру на Хортиці.