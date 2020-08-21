Турне по югу Украины Зеленский завершил баскетболом, скриншот видео

https://racurs.ua/n142801-turne-po-ugu-ukrainy-zelenskiy-zavershil-basketbolom-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский в пятницу, 21 августа, завершил рабочую поездку по югу страны. Три дня подряд он находился в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В частности, сегодня глава государства посетил санаторную школу-интернат в Николаеве. В конце визита Зеленскому показали спортзал и дали мяч для игры в баскетбол. Президент не удержался и бросил его в корзину. Присутствующие поздравили успех Зеленского аплодисментами.

Здесь и ремонт, и хорошо оборудованные профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения! — прокомментировал видео Зеленский.

Напомним, что во время путешествия по югу страны он решил примерить на себя роль почтальона, а в Запорожье президент Владимир Зеленский проверил храбрость, согласившись на опасный трюк с огурцом от артистов конного театра на Хортице.