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Ракурс
Турне по югу Украины Зеленский завершил баскетболом, скриншот видео

Турне по югу Украины Зеленский завершил баскетболом (ВИДЕО)

21 авг 2020, 16:35
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Владимир Зеленский в пятницу, 21 августа, завершил рабочую поездку по югу страны. Три дня подряд он находился в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

В частности, сегодня глава государства посетил санаторную школу-интернат в Николаеве. В конце визита Зеленскому показали спортзал и дали мяч для игры в баскетбол. Президент не удержался и бросил его в корзину. Присутствующие поздравили успех Зеленского аплодисментами.


Здесь и ремонт, и хорошо оборудованные профессиональные и реабилитационные классы, и спортзалы, и даже бассейн. Нам точно надо беречь такие заведения! — прокомментировал видео Зеленский.

Напомним, что во время путешествия по югу страны он решил примерить на себя роль почтальона, а в Запорожье президент Владимир Зеленский проверил храбрость, согласившись на опасный трюк с огурцом от артистов конного театра на Хортице.

Источник: Ракурс


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