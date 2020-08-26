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Ракурс
Зеленский «сходил в народ» в Днепре, скриншот видео

Зеленский «сходил в народ» в Днепре — фото и видео из «Макдональдса»

26 авг 2020, 16:30
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Владимир Зеленский, президент Украины, в Днепре «пошел в народ». Глава государства не изменил своей традиции побыть в центре народного внимания во время визита в регион. На этот раз он решил пообедать в «Макдональдсе».

На видео из ресторана в Днепре видно, что вместе с президентом заказывали еду глава его офиса Андрей Ермак и его заместитель Андрей Трофимов. Заказывали наггетсы, соусы, гамбургеры и прочие мелочи.

Пищу топ-чиновники не заказывали с собой, а обедали в фаст-фуде.

Зеленский «сходил в народ» в Днепре, скриншот видео

На прошлой неделе у Зеленского было турне по югу Украины — президент провел рабочую поездку в Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области.


В школе-интернате в Николаеве Зеленский поиграл в баскетбол, на Херсонщине примерил на себя роль почтальона, а в Запорожье (на Хортице) согласился на опасный трюк. Артисты конного театра на Хортице разрубили огурец на ладони главы государства.

Зеленский «сходил в народ» в Днепре, скриншот видео

Источник: Ракурс


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