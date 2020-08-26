Зеленский «сходил в народ» в Днепре, скриншот видео

https://racurs.ua/n142999-zelenskiy-shodil-v-narod-v-dnepre-foto-i-video-iz-makdonaldsa.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в Днепре «пошел в народ». Глава государства не изменил своей традиции побыть в центре народного внимания во время визита в регион. На этот раз он решил пообедать в «Макдональдсе».

На видео из ресторана в Днепре видно, что вместе с президентом заказывали еду глава его офиса Андрей Ермак и его заместитель Андрей Трофимов. Заказывали наггетсы, соусы, гамбургеры и прочие мелочи.

Пищу топ-чиновники не заказывали с собой, а обедали в фаст-фуде.

На прошлой неделе у Зеленского было турне по югу Украины — президент провел рабочую поездку в Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области.

В школе-интернате в Николаеве Зеленский поиграл в баскетбол, на Херсонщине примерил на себя роль почтальона, а в Запорожье (на Хортице) согласился на опасный трюк. Артисты конного театра на Хортице разрубили огурец на ладони главы государства.