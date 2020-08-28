Падіння метеоритів призводить до виникнення дивних речовин

https://racurs.ua/ua/n143099-padinnya-meteorytiv-pryzvodyt-do-vynyknennya-dyvnyh-form-rechovyny-ucheni.html

Ракурс

Падіння метеоритів призводить до виникнення дивних форм кварцу, які утворюються в момент сильного удару.

Такого висновку дійшла група учених з кількох американських вишів в результаті проведення експериментів з моделювання умов метеоритних ударів, повідомляє видання Science Advances.

Під час цих експериментів кварц зазнавав тиску, який приблизно в 300 тис. разів перевищує звичайний атмосферний тиск на поверхні Землі. В результаті учені зафіксували в кристалах речовини несподівану трансформацію.

Раніше вважалося, що за умов екстремального тиску мінерали кремнезему (діоксиду кремнію), зокрема кварц, перетворюються або в щільну кристалічну форму, відому як мінерал стишовіт, або стають аморфною склоподібною структурою.

Однак під час цього дослідження виявилося, що кварц за таких екстремальних умов перетворився в проміжну форму між цими варіантами, яка зникає при зменшенні тиску.

Це відкриття змушує переглянути погляди на формування порід Землі у далекому минулому, коли наша планета, як вважається, зазнавала масштабних метеоритних бомбардувань.

Нагадаємо, під кригою найбільшого острова Землі — Гренландії — учені виявили свідчення падіння гігантського метеорита в часи існування людей.