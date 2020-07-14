Метеорит, який осяяв нічне небо Японії зовсім нещодавно, був знайдений у вигляді уламків. Гігантська вогненна куля розпалася на дві частини та закотилася в будинок однієї з мешканок Токіо.

Про незвичайну знахідку оголосили в Національному музеї науки Японії, де продовжують досліджувати уламки.

Вважається, що фрагмент метеорита спочатку мав діаметр у кілька сантиметрів, але в процесі польоту розпався на дві частини. Вага відколотих шматків склала 63 г та 70 г кожен.

Мешканка багатоквартирного житлового будинку прокинулася від гучного шуму рано вранці 2 липня і виявила шматок небесного тіла в загальному коридорі біля своєї квартири. Потім вона побачила слід від удару на поручні в коридорі, який допоміг жінці виявити другий шматок каменю у дворі. За час пошуків обох шматків метал в одному з них встиг заіржавіти й змінити колір через дощ.

У музеї, який займається аналізом фрагментів, заявили, що в уламках метеорита знайшли ізотопи алюмінію, натрію і марганцю. Це свідчить про те, що небесне тіло піддавалося обстрілу космічними променями.

Оскільки деякі види ізотопів розпадаються за кілька днів, вчені з музею підтвердили, що камені є осколками метеориту, що нещодавно впав.





Зараз вчені планують представити цей метеорит для реєстрації в Метеоритному суспільстві. Йому вирішили дати ім’я «Нарашино». Якщо він буде прийнятий, це буде 53-й метеорит, реєстрація якого відбулася з країни висхідного сонця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в NASA готуються підкорювати Марс вже наприкінці липня — там назвали ймовірну дату запуску космічного корабля, який доставить на планету марсохід Persevarance для вивчення ґрунту і каменів.