Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Метеорит на звездном небе. Фото: Shutterstock

Осколки озарившего небо метеорита нашли в Японии (ФОТО, ВИДЕО)

14 июл 2020, 16:47
999

Метеорит, который озарил ночное небо Японии совсем недавно, был найден в виде осколков. Гигантский огненный шар распался на две части и закатился в дом одной из жительниц Токио.

О необычной находке объявили в Национальном музее науки Японии, где продолжают исследовать осколки.

Считается, что фрагмент метеорита изначально имел диаметр в несколько сантиметров, но в процессе полета распался на две части. Вес отколовшихся кусков составил 63 г и 70 г каждый.

Жительница жилого многоквартирного дома проснулась от громкого шума ранним утром 2 июля и обнаружила кусок небесного тела в общем коридоре прямо возле своей квартиры. Затем она увидела след от удара на поручне в коридоре, который помог женщине обнаружить второй кусок камня во дворе. За время поисков обоих кусков металл в одном из них успел заржаветь и потемнеть из-за воздействия дождя.

В музее, который занимается анализом фрагментов, заявили, что в обломках метеорита нашли изотопы алюминия, натрия и марганца. Это свидетельствует о том, что небесное тело поддавалось обстрелу космическими лучами.

Метеорит, который недавно упал в Японии. Фото: Национальный музей в Канагаве

Поскольку некоторые виды изотопов распадаются за несколько дней, ученые из музея подтвердили, что камни являются осколками недавно упавшего метеорита.


Сейчас ученые планируют представить этот метеорит для регистрации в Метеоритном обществе. Ему решили дать имя «Нарашино». Если он будет принят, это будет 53-й метеорит, регистрация которого произошла из страны восходящего солнца.

Напомним, ранее мы сообщали, что в NASA готовятся покорять Марс уже в конце июля — там назвали вероятную дату запуска космического корабля, который доставит на планету марсоход Persevarance для изучения почвы и камней.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров