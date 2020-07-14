Метеорит на звездном небе. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Метеорит, который озарил ночное небо Японии совсем недавно, был найден в виде осколков. Гигантский огненный шар распался на две части и закатился в дом одной из жительниц Токио.

О необычной находке объявили в Национальном музее науки Японии, где продолжают исследовать осколки.

Считается, что фрагмент метеорита изначально имел диаметр в несколько сантиметров, но в процессе полета распался на две части. Вес отколовшихся кусков составил 63 г и 70 г каждый.

Жительница жилого многоквартирного дома проснулась от громкого шума ранним утром 2 июля и обнаружила кусок небесного тела в общем коридоре прямо возле своей квартиры. Затем она увидела след от удара на поручне в коридоре, который помог женщине обнаружить второй кусок камня во дворе. За время поисков обоих кусков металл в одном из них успел заржаветь и потемнеть из-за воздействия дождя.

В музее, который занимается анализом фрагментов, заявили, что в обломках метеорита нашли изотопы алюминия, натрия и марганца. Это свидетельствует о том, что небесное тело поддавалось обстрелу космическими лучами.





Поскольку некоторые виды изотопов распадаются за несколько дней, ученые из музея подтвердили, что камни являются осколками недавно упавшего метеорита.

Сейчас ученые планируют представить этот метеорит для регистрации в Метеоритном обществе. Ему решили дать имя «Нарашино». Если он будет принят, это будет 53-й метеорит, регистрация которого произошла из страны восходящего солнца.

Напомним, ранее мы сообщали, что в NASA готовятся покорять Марс уже в конце июля — там назвали вероятную дату запуска космического корабля, который доставит на планету марсоход Persevarance для изучения почвы и камней.