Падение метеоритов приводит к возникновению странных веществ

https://racurs.ua/n143099-padenie-meteoritov-privodit-k-vozniknoveniu-strannyh-form-veschestva-uchenye.html

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Падение метеоритов приводит к возникновению странных форм кварца, которые образуются в момент сильного удара.

К такому выводу пришла группа ученых из нескольких американских вузов в результате проведения экспериментов по моделированию условий метеоритных ударов, сообщает издание Science Advances.

Во время этих экспериментов кварц подвергался давлению, которое примерно в 300 тыс. раз превышает обычный атмосферное давление на поверхности Земли. В результате ученые зафиксировали в кристаллах вещества неожиданную трансформацию.

Ранее считалось, что в условиях экстремального давления минералы кремнезема (диоксида кремния), в частности кварц, превращаются или в плотную кристаллическую форму, известную как минерал стишовит, или становятся аморфной стекловидной структурой.

Однако во время этого исследования оказалось, что кварц в таких экстремальных условиях превратился в промежуточную форму между этими вариантами, которая исчезает при уменьшении давления.

Это открытие заставляет пересмотреть взгляды на формирование пород Земли в далеком прошлом, когда наша планета, как считается, подвергалась масштабным метеоритным бомбардировкам.

Напомним, подо льдом крупнейшего острова Земли — Гренландии — ученые обнаружили свидетельства падения гигантского метеорита во времена существования людей.