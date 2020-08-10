Археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки, фото — Суспільне

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Археологи на Рівненщині натрапили на унікальні знахідки. В селі Хотин археологи провели перші офіційні розкопки території, що є пам’яткою археології місцевого значення XI-XIII століть.

Експедиція натрапила на матеріали часів мідного, бронзового й раннього залізного віку, повідомляють в сюжеті «Суспільного».

На початку розкопок археологи розраховували натрапити на давньоруські знахідки. Але, вибравши 80 см переораного ґрунту, науковці виявили матеріали, яким сім тисяч років.

Керівник археологів Олексій Войтюк розповів, що дослідники сподівалися натрапити на знахідки часів ранніх слов’ян — VIII-IX століття, але натрапили на більш ранні періоди — мідний, бронзовий і ранній залізний вік.

Розкопки на городищі — це перший етап проекту створення туристично-культурного центру в селі Хотин. Його втілюють за гроші Шпанівської об'єднаної територіальної громади та обласного бюджету.

Днями на Житомирщині поблизу села Хочине Олевського району археологи витягли з річки Уборть майже цілий стародавній човен. Знайденим експонатом виявилась дев’ятиметрова древлянська довбанка, зроблена із соснового стовбура. Артефакт знайшли ще кілька років тому, але відкопали лише тепер під час археологічної експедиції.

Наприкінці липня на Одещині археологи під час експедиції до античного городища знайшли унікальну теракотову статуетку античного бога Гермеса або Меркурія.